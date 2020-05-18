 

Япония официально вступила в рецессию

18.05.2020, 15:38, Новости дня

Экономика Японии вступила в рецессию впервые с 2015 года, когда экономическая активность в этой стране и за рубежом резко затормозилась из-за пандемии коронавируса.

Данные, опубликованные в понедельник аппаратом кабинета министров, показывают, что ВВП Японии в первом квартале 2020 года сократился на 3,4 процента. Поскольку он также снизился и в последнем квартале прошлого года, то речь идет о технической рецессии с двумя кварталами падения экономики подряд.

Эпидемия COVID-19 усугубила и без того сложную ситуацию для третьей по величине экономики мира, которая пытается справиться с последствиями повышения налога с продаж и мощного тайфуна.

Пандемия привела к введению карантина по всему миру в связи с попытками правительств замедлить распространение вируса.

Япония не сильно пострадала от эпидемии по сравнению с многими другими странами мира: в стране выявлено более 16 тысяч случаев заражения, более 700 человек умерли.

Тем не менее, премьер-министр Синдзо Абэ в апреле ввел чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах из-за опасений, что эпидемия перегрузит систему здравоохранения Японии. Позднее чрезвычайное положение было на короткое время распространено на всю страну.

Правительство объявило о принятии пакета стимулирующих мер стоимостью 990 миллиардов долларов для смягчения негативных экономических последствий пандемии. Эта сумма включает прямые выплаты домохозяйствам и малому бизнесу общим объемом 55 миллиардов долларов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Жители Николаевской области заразились коронавирусом из-за религиозных обрядов на дому – ОГА

13.04 / В центре Москвы из машины украли рюкзак с 4 миллионами рублей

15.04 / Резников: Обмен с ОРДЛО пройдет 16–17 апреля в двух местах

07.04 / Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь для больных коронавирусом

19.04 / Фигурант “пленок Лероса” Шумский: Ермак мне говорил: “У меня брат возле президента, вам всем жопа”

04.05 / Заблудившихся под Магаданом туристов наказали за нарушение самоизоляции

24.04 / Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

21.04 / TVP Info – Москва вспоминает о «войне за памятники» перед важными историческими годовщинами

15.05 / Иммунолог объяснил, для кого наиболее опасен иммунный ответ организма на COVID-19

12.04 / Российские медики совершают массовый подвиг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска