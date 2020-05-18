Япония официально вступила в рецессию

18.05.2020, 15:38, Новости дня

Экономика Японии вступила в рецессию впервые с 2015 года, когда экономическая активность в этой стране и за рубежом резко затормозилась из-за пандемии коронавируса.

Данные, опубликованные в понедельник аппаратом кабинета министров, показывают, что ВВП Японии в первом квартале 2020 года сократился на 3,4 процента. Поскольку он также снизился и в последнем квартале прошлого года, то речь идет о технической рецессии с двумя кварталами падения экономики подряд.

Эпидемия COVID-19 усугубила и без того сложную ситуацию для третьей по величине экономики мира, которая пытается справиться с последствиями повышения налога с продаж и мощного тайфуна.

Пандемия привела к введению карантина по всему миру в связи с попытками правительств замедлить распространение вируса.

Япония не сильно пострадала от эпидемии по сравнению с многими другими странами мира: в стране выявлено более 16 тысяч случаев заражения, более 700 человек умерли.

Тем не менее, премьер-министр Синдзо Абэ в апреле ввел чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах из-за опасений, что эпидемия перегрузит систему здравоохранения Японии. Позднее чрезвычайное положение было на короткое время распространено на всю страну.

Правительство объявило о принятии пакета стимулирующих мер стоимостью 990 миллиардов долларов для смягчения негативных экономических последствий пандемии. Эта сумма включает прямые выплаты домохозяйствам и малому бизнесу общим объемом 55 миллиардов долларов.