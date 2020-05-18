 

В парламенте Дагестана попросили Путина не затягивать с голосованием по Конституции

18.05.2020, 15:30, Новости дня

Спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов попросил президента Владимира Путина не затягивать проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, отметив, что этого ждут люди.

«Люди вспоминают 1999 год и говорят много слов благодарностей. Кроме того, люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию России, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого и понимание здесь есть», – сказал Шихсаидов в ходе совещания главы государства с руководством и представителями общественности Дагестана, которое проходит по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Напомним, в связи с ситуацией с коронавирусом голосование, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Путин сообщил, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.

В Кремле пояснили, что пока ситуация с коронавирусом не позволяет определить дату проведения голосования, так как должна быть обеспечена безопасность всех участников.



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