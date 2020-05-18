 

Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша

18.05.2020, 15:30, Разное

Российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая Настасья Самбурская подала в суд на Национальную музыкальную корпорацию «Дробыш». Знаменитость желает получить от Виктора Дробыша право на использование своих песен.
33-летняя актриса, наиболее известная как исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», не удовлетворена результатом работы с композитором и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. По информации Telegram-канала Mash, знаменитость хочет, чтобы заслуженный артист России, который не так давно был её наставником, безвозмездно отдал право владения её композициями.


Стоит отметить, что в ООО «Национальная Музыкальная Корпорация» пока что не знают об обращении звезды «Универа» в орган правосудия. «Возможно, информация появится чуть позже», – заявила директор продюсерского центра Алёна Макарова.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Политика: Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

06.05 / Сделай паузу: 6 вариантов здорового перекуса

04.05 / Названы 7 автопроизводителей, отказавшихся поднимать цены в РФ, несмотря на пандемию коронавируса

02.04 / Мнение: Стоимость мяса в СССР, экспорт зерна во время голода и смешение 1960-х с 1980-ми

01.05 / «Таранить. Приказ Москвы. Передал Дракон»

13.05 / «Он меня фашистом назвал»: Прилепин рассказал Собчак о конфликте с ее мужем Богомоловым

15.05 / Певица Ёлка шокировала рассказом о побривших её налысо родителях

14.04 / Опубликованна карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции

13.05 / Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены британской королевской семьи связались с врачами по всей планете

01.04 / В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска