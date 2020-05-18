Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша

18.05.2020, 15:30, Разное

Российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая Настасья Самбурская подала в суд на Национальную музыкальную корпорацию «Дробыш». Знаменитость желает получить от Виктора Дробыша право на использование своих песен.

33-летняя актриса, наиболее известная как исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», не удовлетворена результатом работы с композитором и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. По информации Telegram-канала Mash, знаменитость хочет, чтобы заслуженный артист России, который не так давно был её наставником, безвозмездно отдал право владения её композициями.



Стоит отметить, что в ООО «Национальная Музыкальная Корпорация» пока что не знают об обращении звезды «Универа» в орган правосудия. «Возможно, информация появится чуть позже», – заявила директор продюсерского центра Алёна Макарова.