Названы предположительные биомаркеры педиатрического воспалительного синдрома при COVID-19

18.05.2020, 15:20, Разное

Ученые обнаружили возможные биомаркеры, предсказывающие развитие и тяжелое течение педиатрического воспалительного мультисистемного синдрома при COVID-19. Об их исследованиях рассказало британское издание The Guardian.

Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром – воспалительное расстройство, которое врачи сравнивают с болезнью Кавасаки. Оно сопровождается воспалением в сосудах, которое проявляется преимущественно лихорадкой, кожной сыпью, поражениями со стороны сердца (самое тяжелое из них – аневризма коронарной артерии). Об этой патологии сообщали педиатры разных стран, итальянские врачи недавно описали ее подробно.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели анализы крови детям, которые больше других пострадали от воспалительного расстройства, похожего на болезнь Кавасаки. Они обнаружили пять наиболее характерных изменений, которые сопутствуют этой патологии.

Важнейшие биомаркеры воспалительного синдрома могут быть обнаружены при помощи рутинных анализов. Ферритин и С-реактивный белок – распространенные маркеры воспаления. Остальные три вещества – тропонин, мозговой натрийуретический пептид и D-димеры – относятся к признакам поражения сердца.

Авторы отметили, что эти пять веществ присутствуют в крови пациентов с болезнью Кавасаки, при ее тяжелом течении их концентрации особенно высоки. Они предполагают, что эти маркеры помогут определять, у каких детей высок риск развития сердечной и полиорганной недостаточности на фоне воспалительного синдрома.

Если дальнейшие исследования подтвердят важность этих пяти биомаркеров, у врачей появится «инструмент», при помощи которого они смогут определять, каким детям может потребоваться помощь в специализированных больницах и отделениях.

Ученые сообщили, что требуется дополнительное изучение биомаркеров, чтобы назвать их надежным критерием, на который могут ориентироваться врачи. Они уже получили разрешение на дальнейшие исследования. Они также планируют проанализировать, какие виды лечения наиболее эффективны при этом воспалительном синдроме.