Попова: в новых условиях жить придется долго

18.05.2020, 15:18, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась. Прирост числа заболевших опасной инфекцией к сегодняшнему дню практически остановился. Но соблюдать правила безопасности придется все лето. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

– Анна Юрьевна, мы уже на протяжении достаточно долгого количества дней видели одни и те же цифры. Это та самая стабилизация? То самое плато?

– На самом деле, с 3 мая значительных статистических значимых движений вверх и вниз ежедневного уровня выявленных заболевших или инфицированных, что правильней, нет. Это на самом деле тот уровень стабильности, который мы все ждали, который мы хотели видеть, мы к нему двигались, и, собственно, ради первого этапа именно этого уровня стабилизации были предприняты все те шаги, иногда вынужденные и обременительные. Некоторое количество дней, а, скорей всего, два дня мы видим определенное снижение. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники. Если значимая большая часть из нас делала все правильно, то эта тенденция сохранится. Если же количество нарушавших правило к требованиям самоизоляции окажется большим, то тогда мы, к сожалению, можем увидеть дальнейшую динамику роста, но очень надеюсь, что она будет уже не такой выраженной, какой была полторы недели назад.

– То есть, стабилизацией это все пока называть нельзя?

– Я бы здесь очень осторожно подошла к динамике, я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день.

– Ну, то есть, все-таки он остановлен?

– На сегодняшний день, безусловно, да, 10, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, и темпы прироста очень незначительный к общей базе. Не день ко дню, а к общей базе. А день ко дню практически уже прироста нет.

– И если мы выполняли все более-менее правильно, то мы должны увидеть дальше дальнейшее снижение. Правильно?

– Именно так.

– Можно ли говорить о том, что масштабная утечка инфекции в регионы из столицы остановлена, потому что мы видим, что все-таки несопоставимые цифры по сравнению со столицей в других регионах?

– Я думаю, что все в одинаковой мере предприняли должные реагирования, должные меры, провели необходимые мероприятия, поэтому стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране, во всех регионах. У нас есть счетное количество регионов, которые в результате определенных вспышек или прошедших раньше и зарегистрированных ярких таких нарушений режима, сегодня в количество регионов со стабильной эпидситуацией не входит. Но их очень мало количество – не больше семи. Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это конечно результат такого бережного отношения к своему здоровью и правильного исполнения всех требований последних полутора месяцев населением Российской Федерации.

– Учитывая, что мы постепенно все-таки, а некоторые регионы даже в значительной степени, возвращаемся к обычной жизни, учитывая неизученность инфекции, высок ли риск того, что жесткие ограничительные меры придется где-то возвращать, а, может быть, даже еще сильней ужесточать?

– Вы знаете, это как раз та ситуация, когда все в наших руках. За этот небольшой период знакомства с новым коронавирусом, мы успели выработать правила сосуществования жизни вместе с ним, не подвергая риску свою жизнь. Большая часть населения не переболела, не была инфицирована, ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать каких-то исключений для себя: я сегодня в масках и перчатках, а завтра – ничего. Нет, не ничего. Вот когда мы к этому привыкнем, это осознаем, и не будем нарушать наших правил, правил уже выработанных и, к сожалению, оплаченных здоровьем и жизнями целого ряда людей, вот тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры в связи с тем, что какая-то часть нашей страны – субъект или муниципалитет опять окажутся в зоне риска эпидемической ситуации по новому коронавирусу.

– Отталкиваясь от ваших слов, как раз- таки мы видим достаточно много сейчас довольно странных картин. Один из примеров, а их много — заседание парламента, много депутатов, из них часть в масках, сосед без маски, люди публичных профессий. Понятно, что, видимо, они где-то стесняются. Но, каковы правила? Либо все в масках, либо… Разве могут быть какие-то исключения?

– В методических рекомендациях Роспотребнадзора, о которых говорил президент уже на двух совещаниях, сказано, что в наступившем периоде после 12 числа, после снятия режима ограничения по всей стране, все должны быть в масках – на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, по своему роду службы и работы вы не находитесь единственным в каком-то помещении. Это такое короткое изъятие. Во всех остальных случаях надо быть в маске.

– Тогда возникнет вопрос у наших зрителей: а вы почему сейчас без маски?

– Ровно потому, что сейчас рядом со мной в этом помещении есть только дисплей с вашим изображением. Во всех остальных случаях я хожу в маске. Мои соседи по дому видят меня в лифте в маске, видят, что я выхожу и вхожу в дом в маске. Мои сотрудники видят, что по коридору я хожу в маске.

– Постепенно, видимо, будут восстанавливаться и авиаперевозки. Вот только что, прямо сейчас пришло сообщение, что Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках. Тут же сообщается о том, что может быть рассадка пассажиров через кресло. Это действительно будет так и как соблюдать в замкнутых пространствах правила?

– У нас есть правила для железнодорожного транспорта, для автомобильного транспорта и по поручению президента Российской Федерации вместе с министерством транспорта РФ в течение ближайших полутора недель мы должны подготовить специальные обновленные рекомендации, актуализированные взамен тех, которые действовали раньше, в другой период для того, чтобы можно было запускать все возможные виды транспорта и это ни несло бы риска не экипажу, не персоналу, который обслуживает, не людям, которые передвигаются и пользуются этим транспортом. Там, конечно же, в первую очередь, предусмотрен масочный режим для всех. Это обязательное условие. Это и санитайзеры и перчатки, и особенности размещения и рассадки. Сегодня железная дорога очень активно использует наши требования и, хочу сказать, у нас нет ни одного случая, когда человек инфицированный, а мы собираем эпиданамнез у каждого (эпидемиологический анамнез – это значит, как человек провел последние две недели, где он мог инфицироваться), ни в одном случае не было указано, что это может быть связано с железной дорогой или с самолетом. Это вот результат наших уже исполняемых требований, но они будут еще более расширены, потому что авиакомпании предполагают расширять полеты.

– Но сейчас ведь упал пассажиропоток, поэтому поезда полупустые и самолеты полупустые, а когда он восстановится, то как реалистично соблюдать эти правила в тех же поездах?

– Вот ровно об этом и идет разговор. Эти поручения мы сегодня исполняем вместе с Минтрансом, у нас немножечко еще есть время, все продуманные меры безопасности включены будут в эти правила.

– Вопрос неизбежно возникнет сразу у пассажиров, я прямо предвижу его. Вот мы все надели маски, сели в самолет, летим. Наступает питание. Мы все сняли маски.

– Это очень хороший вопрос, потому что дальность перелета и сама организация питания одноразовая из тех предметов, которые должны будут быть использованы в самолете и режим питания – последовательный, но не одномоментный. Это все тоже должно быть продумано, чем сегодня мы вместе с учеными и занимаемся. Эта проблема, которая стоит перед всеми авиакомпаниями и перед моими коллегами во всем мире. Это очень важный вопрос, который вы сейчас подняли – как нам научиться жить в новых условиях. Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. Это только один из элементов, как нам летать в новых условиях. А таких элементов в нашей жизни очень много, и мы как раз над этим работаем.

– Перемены в школах реалистично развести между разными классами?

– Конечно, и я хочу сказать, что нами сегодня уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов. Самый актуальный вопрос и единого государственного и других видов экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться, как это организовать безопасно. Мы уже написали, это есть у нас на сайте. Мы, конечно же, делали это вместе с Министерством просвещения и совместными усилиями такой документ уже есть. Преподаватели, которые принимают эти экзамены, тоже могут поучаствовать в этом процессе, с тем чтобы двигаться в своем образовательном процессе дальше.

– Зацепила новость про выпускные вечера онлайн. Как это может пройти, онлайн, другого выхода нет, да?

– На сегодняшний день, да. Эта форма, которая абсолютно безопасна для всех. Безусловно, наступит время, когда выпускники соберутся и отметят, как должно, но только не сейчас.

– А верно ли такое предположение, что если наступит жара, то вирус неизбежно снизит свою активность?

– Знаете, мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна. Нам очень хочется надеяться, что произойдет какое-то чудо, какой-то возникнет фактор неучтенный раньше и все проблемы решит. Но ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, которые мы сегодня вынуждены соблюдать, чтобы снизить риски заражения.

– Как вы считаете, если майские праздники все-таки столкнут нас в какие-то проблемы серьезные, есть ли вероятность – это тоже сейчас волнует многих людей, что все-таки сезон отдыха на российских курортах, хотя бы он возможен?

– Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Мы на это надеемся, мы готовим новые рекомендации, которые были бы реальны к исполнению и вместе с тем снижали бы всевозможные эпидемиологические риски, но пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели.

– Через две недели, то есть снова смотрим, что получается?

– Все время наблюдаем за этим, что происходит, мониторим, но самое главное, что мы не наблюдаем, мы очень активно действуем для того, чтобы риски снизились для того, чтобы люди не болели, для того, чтобы стали возможны перелеты, отдых, экзамены, выпускные вечера. Но это мы сегодня делаем вместе со всей страной, это очевидно.

– Сколько выявлено в сутки должно быть, чтобы вы, что называется, камень с души спал, выдохнули, что все нормально?

– Ноль.

– В некоторых регионах уже заработали кинотеатры, например, где-то спортивные залы, видимо, постепенно начнут работать. Как они должны существовать?

– Для этого тоже написаны правила, но я хочу сказать, что для того, чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа наших методических рекомендаций. Определенные послабления такие, как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием. Занятие спортом на улице, но тоже только вдвоем или с социальным дистанцированием, возможно, на первом этапе. На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше. Уличная торговля присоединяется. И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более или менее привыкли. Но на любом этапе – это социальное дистанцирование, это масочный режим, это усиленная дезинфекция, это бережное отношение к людям старшего возраста. Люди из группы риска должны будут максимально оставаться дома. Вот это все вместе должно нас спасать.

– Учитывая сложную ситуацию в Москве, когда, на ваш взгляд, все-таки могут настать те послабления, которые сейчас уже вводятся в некоторых регионах?

– Мы сейчас будем видеть результаты майских праздников и от того, какими они были, такими будут результаты и, мы сможем ответить на вопрос "когда".