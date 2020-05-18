 

Хоккей. “Торпедо” усилилось лучшим защитником чешской Экстралиги

18.05.2020, 15:18, Новости дня

Пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" заявил о переходе канадского защитника Брэди Остина. 26-летний игрок обороны подписал соглашение с нижегородской командой, рассчитанное до 30 апреля 2021 года.

В прошлом сезоне Остин защищал цвета "Рытиржи Кладно" в чешской Экстралиге, где в 52 играх набрал 43 очка – 18 шайб и 25 передач. Ранее играл за команды системы "Баффало", "Коламбуса" и "Калгари" в АХЛ.

Первым новобранцем «Торпедо» в нынешнем межсезонье стал канадский защитник Брэди Остин. Хоккеист подписал соглашение с нижегородским клубом сроком на один сезон. https://t.co/GoeI8lIcNQ pic.twitter.com/W2vUTUgzwr

— HC Torpedo (@torpedonn) May 18, 2020

Также в "Торпедо" сообщили, что в команду возвращается обладатель Кубка Харламова и серебряный призер Чемпионата МХЛ в составе "Чайки" Дмитрий Шуленин. 24-летний защитник подписал с командой из Нижнего Новгорода контракт также на один год.

Обладатель Кубка Харламова и серебряный призер Чемпионата МХЛ в составе нижегородской «Чайки» Дмитрий Шуленин вернулся в систему хоккейного клуба «Торпедо». pic.twitter.com/IvwZy7AhyZ

— HC Torpedo (@torpedonn) May 18, 2020



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