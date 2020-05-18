 

Татьяна Васильева прокомментировала информацию о побеге из больницы

18.05.2020, 15:18, Новости дня

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, что ушла из больницы, не дождавшись результатов второго теста на коронавирус.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса сбежала одной из московских клиник. Васильева не стала дожидаться результата теста на COVID-19. Артистке якобы грозит штраф.

В разговоре с РИА Новости Татьяна Васильева рассказала, что действительно покинула пределы медучреждения. При этом она подписала бумагу об уходе по собственному желанию на самоизоляцию. В случае получения штрафного предписания она готова все оплатить.

По словам артистки, самочувствие у нее нормальное. Вопреки появившейся информации, Васильева не сбегала из больницы, из окна не выпрыгивала. Актриса намекнула, что могла и в медучреждении нечто подхватить, поскольку лежала в палате с другим человеком. Васильева отметила, что быстрее вылечила себя дома под наблюдением собственного врача.

О том, что народная артистка заболела коронавирусом и у нее двусторонняя пневмония, стало известно в начале мая.



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