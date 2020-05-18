Врач назвал наиболее полезный продукт для сердца

18.05.2020, 15:17, Разное

Американские исследователи изучили влияние питания и пищевых привычек на здоровье человека. Врач из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета назвала наиболее полезный продукт питания для здоровья сердца.

Результаты исследования опубликованы на сетевом ресурсе La Vanguardia. Доктор Марта Гуаш Ферре акцентирует внимание на пользе для сердечно-сосудистой системы такого вещества, как омега-3 жирная альфа-линоленовая кислота. В большом количестве она содержится в грецких орехах. Полезный ингредиент оптимизирует липидный профиль сердца, а также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Новизна разработки состоит в том, что ранее употребление грецких орехов считалось полезным для правильной работы головного мозга. Теперь же, согласно новым данным, оказалось, что эти дары природы действенны и для предотвращения заболеваний сердца.

При этом, по утверждению ученых, грецкие орехи отличаются от других орехов, так как в остальных их видах содержится большее количество мононенасыщенных жиров. Исследование с участием более 200 тысяч жителей Соединенных Штатов, проведенное два года назад, показало, что для снижения вероятности смерти от разных причин достаточно включить в еженедельное меню всего трех порций грецких орехов.