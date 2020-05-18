 

Глава Дагестана заявил об отсутствии очагов коронавируса на работающих предприятиях

18.05.2020, 15:16, Новости дня

В Дагестане на 116 предприятиях, которые не прекращали работу с момента вспышки коронавируса, не было ни одного очага инфицирования, сообщил глава республики Владимир Васильев на онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным.

«У нас на сегодня работает 116 предприятий. У нас не останавливалось строительство, аграрный комплекс работает, практически заканчивает посевную, дорожное строительство как шло, так и идет. И что очень приятно – нет ни одного очага на этих предприятиях. То есть бизнес и Роспотребнадзор сумели обеспечить должный контроль», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у властей региона есть задача не допустить в дальнейшем возникновения очагов, но при этом расширять потенциал экономики.

По данным регионального оперативного штаба, на 18 мая в Дагестане 3 тыс. 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 807 человек выздоровели, всего в регионе умерли 29 человек с COVID-19.

Ранее в понедельник Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.



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