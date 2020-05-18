Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах у врачей

18.05.2020, 15:16, Новости дня

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о нехватке средств индивидуальной защиты у медработников в больнице №12, где оказывается помощь пациентам с коронавирусом, однако полиэтиленовые пакеты в медучреждении действительно используют вместе с бахилами.

«Информация о том, что сотрудникам больницы №12 Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. По состоянию на 18 мая, в больнице в наличии имеются 1 тыс. 200 костюмов инфекциониста», – говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Как пояснили в областном Минздраве, врачи работают с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят бахилы из нетканого материала единого размера.

«Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами. В настоящий момент администрация больницы №12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией для использования вместе с костюмами инфекциониста», – уточнили в ведомстве.

Ранее в Facebook одна из пациенток больницы написала, что персонал больницы якобы не обеспечен защитными костюмами, поэтому вместо бахил медики вынуждены использовать мусорные мешки и скотч.

«Сотрудники больницы №12 написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о якобы имеющихся проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты в лечебном учреждении», – добавили в ведомстве.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ранее заверил, что российские регионы не останутся без средств защиты от коронавируса.