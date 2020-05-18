Супруга Александра Малинина рассказала о своем отношении к нежеланию иметь детей

18.05.2020, 15:09, Разное

Эмма Малинина, супруга Александра Малинина, поделилась собственным отношением к нежеланию обзаводиться детьми. Она заявляет, что люди должны готовиться к такому событию и лишь тогда быть родителями.

Эмма Малинина акушер-гинеколог, многодетная мать и супруга артиста Александра Малинина пояснила свое мнение, когда женщины должны рожать детей. Также добавила, что не критикует чайлдфри. За долгий период работы Эмма Малинина оказала помощь, чтобы стать родителями многим бесплодным парам. Своего ребенка родила в 20 лет, а на 12 год брака у семьи появились двойняшки. Она понимает только осознанное материнство.

Бизнесвумен признается, что долго считала, что у всех дети должны быть несомненно, ведь они смысл семьи, но в ее 24 года произошел инцидент, перевернувший сознание. Еще трудясь в роддоме, она пыталась разубедить молодую мать отказываться от собственного малыша. В итоге, ребенка оставили на государство, но сразу нашлись родители, мечтающие о малыше. Потом Эмма Малинина еще не раз столкнулась с подобными историями и прекратила порицать чайлдфри.

Доктор считает, что такие люди другие, они не могут воспитывать детей. Она уверят, что прежде чем стать родителями, необходимо это осознать и уже состояться в собственной профессии. Также она не понимает высказывания «родила для себя», ведь дети не собаки и не игрушки. Также малыши не могут спасти отношения, их нельзя завести, потому что уже «пора».

Напомним, что Александр Малинин от первого брака имеет наследника Никиту, ставшим композитором и вокалистом. В третьем браке артист усыновил сына теперешней жены, порадовавший родителей внучкой и внуком. Также у семьи есть двойня – дочь Устинья и сын Фрол.