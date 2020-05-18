Путин поручил подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане

18.05.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

В понедельник Путин провел встречу в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом. В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент заявил, что ситуация в Дагестане «сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России», передает РИА «Новости».

Он поручил Минздраву «организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи систем здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры».

Роспотребнадзор, в свою очередь, должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в данном регионе. МЧС должно организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных учреждений, объектов здравоохранения, других мест, связанных с посещением людей.

Российский лидер также обратился к жителям республики, заявив, что «от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно скорее преодолел угрозу эпидемии», и чтобы «мы сберегли главное, а главное – это жизни людей».

Он подчеркнул, что с Дагестаном сейчас будет вся Россия, и это непростое время будет пройдено вместе.

«Мы, конечно, будем, как и прежде, заниматься всеми регионами РФ в связи с коронавирусной инфекцией», – добавил Путин.

Во встрече также принял участие муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев, у которого ранее был выявлен коронавирус. Он рассказал, что еще полностью не вылечился, потому ему сложно говорить.

«Спасибо большое, Ахмад-хаджи. Я, прежде всего, хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил. Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям. Спасибо большое», – сказал глава государства.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию ситуации.

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3 тыс. 460 случаев коронавируса, из них 89 – за последние сутки. В регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.