 

Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров

18.05.2020, 15:08, Новости дня

Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.

Еще 22% опрошенных не будут покупать товары из Индии, 17% – из Мексики. 12% бойкотируют европейские товары, сообщают «Вести.ру».

Указывается, что 55% опрошенных полагают, что Китаю нельзя доверять в выполнении взятых в январе обязательств по покупке большего количества американских товаров.

Кроме того, 78% опрошенных готовы платить больше за продукты и товары, если их производство перенесут из Китая в США, а 66% заявили о поддержке усиления ограничений импорта, чтобы стимулировать американскую экономику.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что «немного потерял вкус» к торговой сделке с Китаем. При этом он признавал, что «Китай покупает много товаров» из США, но заявил, что сразу после заключения соглашения из КНР пришел коронавирус. По мнению Трампа, соглашение по первой фазе торговой сделки с Пекином не покроет ущерб от распространения коронавируса.



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