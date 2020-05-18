 

Россия вывела из Сербии последних помогавших в борьбе с COVID-19 военных

18.05.2020, 15:08, Новости дня

В РФ совершил посадку самолет Ил-76, доставив из Сербии последних военных, помогавших стране в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщило Минобороны России.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил на аэродром «Чкаловский» последнюю группу военнослужащих и специальную военную технику сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. Этот рейс завершил доставку российских специалистов и военной техники на территорию РФ из Республики Сербия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что все прибывшие военнослужащие проходят обязательную термометрию и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также на аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов.

Напомним, самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда в понедельник. На этих самолетах в Россию вернулись 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.

Ранее РФ начала выводить из Сербии группировки военных, помогавших в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Сербия выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом, когда 11 рейсами в страну были переброшены 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.



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