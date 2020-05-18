Представлен обновлённый хетчбэк Suzuki Swift

18.05.2020, 14:53, Новости дня

В Японии официально презентовали новую версию Suzuki Swift, которая изначально поступит только на местном рынке.

В свою очередь, производитель намерен позже стартовать продажи в остальных странах, где модель получается достаточно высоким спросом. Что касается новинки Suzuki Swift, то здесь существенно модернизировали кузов, на котором теперь применена стильная решетка радиатора, увеличенные диски, хромированные вставки. В салоне применили адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, улучшенный мультимедийный центр.

Хетчбэк Suzuki Swift также обладает 1,4-литровым бензиновым двигателем, а также новой установкой на 1,2 литра с мощностью 91 л.с. Вместе с тем в разных комплектациях предусмотрена автоматическая, механическая коробка передач или вариатор. Что касается гибрида, то в данном случае задействуется исключительно вариатор.