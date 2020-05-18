Huawei работает над выходом недорогого смартфона P Smart S

18.05.2020, 14:53, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали снимки нового смартфона, выпуском которого занимается компания Huawei.

В частности, эксперты прогнозируют, что речь идет о модели P Smart S. Предложенный девайс сохранит некоторые параметры предшественника и соответствующий дизайн, однако не обойдется и без некоторых особенностей. В частности, новинка имеет мощный процессор SoC Kirin 710, который отличается своей доступностью при одновременном высоком быстродействии.

В свою очередь, основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей. Предложенный аппарат получил 4-6 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Разработчики отказались от использования дактилоскопического сканера в данном аппарате.