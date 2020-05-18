 

Huawei работает над выходом недорогого смартфона P Smart S

18.05.2020, 14:53, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали снимки нового смартфона, выпуском которого занимается компания Huawei.

В частности, эксперты прогнозируют, что речь идет о модели P Smart S. Предложенный девайс сохранит некоторые параметры предшественника и соответствующий дизайн, однако не обойдется и без некоторых особенностей. В частности, новинка имеет мощный процессор SoC Kirin 710, который отличается своей доступностью при одновременном высоком быстродействии.

В свою очередь, основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей. Предложенный аппарат получил 4-6 гигабайт оперативной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Разработчики отказались от использования дактилоскопического сканера в данном аппарате.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Суд Москвы оштрафовал нарушившего карантин больного коронавирусом

15.05 / Секретарь СНБО предложил ввести должность вице-премьера по вопросам космической отрасли

11.05 / Путин объявил о прямой помощи гражданам

07.05 / Трамп пресек попытку Конгресса ограничить полномочия президента США

12.04 / Татьяна Буланова попала в реанимацию

03.04 / Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

13.05 / Боевики девять раз обстреливали силы ООС, украинские военные открывали ответный огонь

06.05 / Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании населения с помощью коронавируса. На них ссылался Никита Михалков

12.05 / Видео: Как надо и не надо носить маски

18.04 / В РФ подтвердили 4785 новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска