Новая версия SsangYong Tivoli выходит на европейские авторынки

18.05.2020, 14:53, Новости дня

Новая версия SsangYong Tivoli год назад дебютировала в Южной Корее, теперь машина выходит на европейские рынки.

Модернизированная версия SsangYong Tivoli имеет обновленную переднюю часть с переработанными фарами, пересмотренной решеткой радиатора, измененными бамперами и противотуманными фарами с тройным стеклом. Также рассматриваемый автомобиль получил заднюю дверь с более выраженным горбом.

Интерьер машины теперь имеет переднюю панель с обновленной центральной консолью и высококачественным распределительным устройством. Также автомобиль обзавелся настраиваемой 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов и 8-дюймовым экраном Smart Audio System.

Информационно-развлекательная система включает в себя радио DAB с RDS, USB-порт, Apple CarPlay и Android Auto, а также камеру заднего вида. Кроме того, каждый уровень отделки салона имеет функцию DAB + для чистого звука и технологию Bluetooth для подключения к телефону и потоковой передачи музыки.

После обновления транспортное средство получило два новых бензиновых двигателя, объем которых равен 1,2 и 1,5 литра. Кроме того, был модернизирован ранее использовавшийся дизельный мотор объемом 1,6 литра. Все силовые установки соответствуют стандартам выбросов Euro 6D.

Базовый бензиновый двигатель объемом 1,2 литра выдает 128 лошадиных сил. Уровень мощности второго бензинового мотора составляет 163 лошадиные силы. Дизельный двигатель выдает 136 лошадиных сил. Моторы работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также имеется 6-диапазонная коробка-автомат, которая не предусмотрена для базового агрегата.

Помимо этого, была улучшена активная безопасность. Появились системы предупреждения о столкновении с передней стороны и выходе из полосы движения, автоматическое аварийное отключение, помощь при удержании полосы движения, распознавание дорожных знаков, предупреждение о движении машины впереди, система помощи водителю, а также системы аварийной остановки и предупреждения о безопасном расстоянии.

Базовая модификация машины имеет круиз-контроль, электрические стеклоподъемники, дистанционный центральный замок, радио DAB с возможностью подключения iPod и Bluetooth, 16-дюймовые стальные колёса, ручной кондиционер, шесть подушек безопасности.

Стоимость новинки в Великобритании начинается от 13,9 тыс. фунтов стерлингов (около 17 тыс. долларов).