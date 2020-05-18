Эксперт оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцины

18.05.2020, 14:53, Новости дня

Коронавирус мутирует, но разрабатываемая вакцина не потеряет своей актуальности, сообщил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он подчеркнул, что мутация вируса не сделает разрабатываемую вакцину неэффективной. Вирус мутирует, но не так быстро, чтобы вакцина потеряла свою актуальность через какое-то время.

«На сегодняшний день качество статистики в странах настолько разное, что делать выводы о разнице штаммов преждевременно. Вирус мутирует, он набрал достаточно много мутаций, но определить роль этих мутаций пока сложно», – отметил ученый РИА «Новости».

Вирус, по словам Лукашева, набирает мутации всегда, при этом большинство из них для него нейтральны и не меняют его свойства.

«Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, доказательная база у них пока что недостаточная», – добавил эксперт.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что говорить о мутации коронавируса при единичном осложнении у какого-то пациента недопустимо.