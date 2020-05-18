Патриарх Кирилл отстранил двух епископов

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18.05.2020, 14:48, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления епархиями, причина решения не называется.

«В указе предстоятеля Русской православной церкви говорится о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд», – передает ТАСС сообщение Московского патриархата.

Подробности нарушений, из-за которых епископов отстранили от управления, не уточняются.

3 мая патриарх также отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы. Причиной было нарушение порядка богослужений в Страстную и Светлую седмицу.



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