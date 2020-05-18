В Москве за нарушение карантина оштрафовали женщину с инвалидностью. Она год не может встать с кровати

18.05.2020, 14:44, Новости дня

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая живет в Москве, получила штраф 4000 рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщила журналистка Наталья Панкратова. При этом профессор из-за болезни уже год не может самостоятельно встать с кровати.

Профессор рассказала, что вызвала на дом врача из-за обострившегося тонзиллита, но после этого ей пришлось подписать постановление о соблюдении режима самоизоляции: такие постановления сейчас московские власти выписывают всем жителям города с простудными заболеваниями. Через какое-то время ей пришло уведомление о штрафе за несоблюдение карантина.

“Оказалось, что это штраф за то, что у меня нет приложения “Социальный мониторинг”, оно у меня не устанавливается. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тыс. рублей. Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения”, – рассказала Карабулатова.

На своей станице в фейсбуке профессор написала, что, несмотря на слова президента Владимира Путина о необходимости поддержать социально незащищенных граждан, власти продолжают “огульное присуждение штрафов” за “нарушение самоизоляции”, а по факту за неустановку или неиспользование программы “Социального мониторинга”, тем самым дискредитируя себя.

Женщина собирается добиваться отмены штрафа через суд.

Ранее утром 18 мая стало известно, что паспортные данные москвичей, которые получили штрафы за нарушение режима самоизоляции, находятся в открытом доступе – их можно найти на сайте для оплаты штрафов, имея уникальный идентификатор начислений или подобрав его. Прокуратура начала проверку этой информамции.