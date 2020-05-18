Во Франции за геноцид в Руанде арестован Фелисьен Кабуга, глава “Радио и телевидения тысячи холмов”

18.05.2020, 14:44, Новости дня

В пригороде Парижа 16 мая был арестован Фелисьен Кабуга, один из главных обвиняемых в причастности к геноциду народа тутси в Руанде в 1994 году. Его жертвами стали не менее 800 тысяч человек или одна пятая часть населения страны.

84-летний Кабуга жил в пригороде Парижа по поддельным документам и находился в международном розыске более 20 лет. Французская полиция сообщила, что арестовала Кабугу в результате секретной, тщательно скоординированной операции с одновременными обысками по нескольким адресам.

Кабуга был руководителем “Свободного радио и телевидения тысячи холмов”, которое распространяло призывы к народности хуту убивать, насиловать и калечить своих соседей-тутси. Ведущие и журналисты зачитывали в эфире имена и адреса “врагов народа”.

Позже многих сотрудников радио признали виновными в геноциде народа тутси и приговорили к длительным тюремным срокам.

Кабуга также возглавлял и Фонд национальной обороны, который собирал средства на покупку оружия для боевых отрядов.

В июле 1994 года Кабуга попытался получить убежище в Швейцарии, но не сумел этого сделать и был выслан в Демократическую Республику Конго. В 1997 году его видели в кенийской столице Найроби, где дважды безуспешно пытались задержать. По некоторым данным, там он жил несколько лет.

Кабуга будет экстрадирован из Франции в Гаагу. Поскольку работа Международного трибунала по Руанде была завершена, его дело Кабуги будет отдельно рассматривать Международный уголовный суд. Ранее Международный трибунал по Руанде заочно обвинил Кабугу в семи случаях геноцида и преступлений против человечности. Власти Руанды уже объявили, что будут сотрудничать с Международным трибуналом.