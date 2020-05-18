Йен Сомерхолдер поздравил Никки Рид с днем рождения и опубликовал семейные кадры с их дочерью

18.05.2020, 14:30, Разное

Если в начале романа “вампирская” парочка – Никки Рид (“Сумерки”) и Йен Сомерхолдер (“Дневники вампира”) – часто появлялась на кадрах папарацци и не сбавляла накал страстей даже перед их объективами, то после рождения дочери Бодхи пара ушла в тень. Лишь периодически они публикуют семейные кадры в соцсетях, запускают благотворительные инициативы, а Никки – еще и презентует новые коллекции своего бренда BaYou With Love. Возможность узнать, как у них дела, появляется у поклонников в особенные для пары даты. Так, например, сегодня Йен поздравил Никки с днем рождения, посвятив ей трогательный пост, и опубликовал серию фото из семейного архива, в том числе с дочерью.

Ник. С чего бы начать… Ты так вдохновляешь меня – как мама, как бизнесвуман, как дочь, как сестра, как жена и как друг. Ты можешь держать все под контролем. Ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто может быть полноценной мамой и одновременно управлять собственной компанией, довести до успеха множество других проектов, а также параллельно уделять внимание и энергию на мою хаотичную работу – благотворительный фонд и так далее. Список о твоих достоинствах я начну… ТЫ суперженщина. Я не смогу перечислить всего, так как список слишком длинный для Instagram! Ты просто невероятная, я каждый раз поражаюсь от того, какая ты.

Ты многому научила меня благодаря своей щедрости и способности любить всех. Уже много лет я перемещаюсь по миру, как сумасшедший, создавая различные компании и пытаясь сделать мир лучше через нашу с тобой благотворительность. И ты поддерживаешь каждый мой шаг. Я бы никогда не сделал ничего подобного без тебя, и я обещаю – скоро все это окупится с лихвой. ТЫ делаешь меня сильнее и позволяешь мне становиться столпом мудрости и силы. Я испытываю огромную благодарность за ТЕБЯ. Ты создала много пространства для того, чтобы я мог развиваться и мечтать, так что теперь твоя очередь. С днем рождения, с Днем матери, с 32-летием! Ты особенная и вдохновляющая. С нетерпением жду возможность отпраздновать этот день с тобой сегодня. Люблю, Йен.

Напомним, Никки Рид и Йена Сомерхолдера представил друг другу общий знакомый за 9 лет до начала их совместной истории. По словам актрисы, Йен сразу понравился ей, но 10-летняя разница в возрасте в тот момент для совсем юной Никки была немного пугающей.

У нас очень много общего еще и потому, что мы очень долгое время просто дружили. Где-то 8,5 или даже 9 лет. Дружба и только. У нас были и есть общие цели, стремления, увлечения, мы постоянно обмениваемся друг с другом идеями. Нас познакомил наш общий знакомый, тогда я была совсем юная. Йен сразу стал моим другом. Помню, общаясь с ним, я думала “Вау, меня так вдохновляет этот человек, он так нравится мне”. Но он был старше меня на 10 лет, его жизненный опыт был больше, а я была на много шагов позади него, мне еще только предстояло пережить что-то, разобраться со своим внутренним “я”, понять какие-то жизненно важные вещи, – рассказывала Никки.

Что послужило толчком к началу романтических отношений Никки и Йена, доподлинно неизвестно – актеры не любят слишком распространяться о личной жизни в интервью. Первые слухи о романе знаменитостей появились летом 2014 года, когда папарацци сфотографировали их вместе на пробежке, а затем запечатлели их объятия на фермерском рынке в районе Студио-Сити.

Первое подтверждение романа от самих актеров последовало через несколько недель, в августе того же года. Йен опубликовал в социальной сети фотографию с конем, подписав ее так:

Гордый папочка. Какие же это удивительные существа! Его зовут Игл (“Орел” – в переводе на русский). Спасибо @iamnikkireed за то, что запечатлела этот особенный момент с нашим большим мальчиком.

Поженилась пара в 2015 году. 25 июня 2017-го у Никки и Йена родился первенец – дочь Бодхи Солели Рид-Сомерхолдер. Подробную историю романа Йена и Никки читайте здесь.