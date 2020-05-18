Установлена причина низкой смертности от коронавируса в России

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18.05.2020, 14:30, Новости дня

В РФ смертность от коронавируса в три-четыре раза ниже по сравнению с другими странами благодаря популяционному иммунитету, который у россиян выше, чем у жителей США и Европы, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не просто меньше, а в трм-четыре раза… Потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских и американских, соответственно, жителей», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Центр Гамалеи, по словам Гинцбурга, получил государственное задание на создание вакцины от коронавируса в апреле.

Директор объяснил, что центр получил и выполнил задание от Минздрава по разработке вакцины против другого коронавируса MERS, который близок к COVID-19. Технология была признана эффективной и безопасной, были проиммунизированы более 3 тыс. человек.

«Поэтому когда мы в апреле месяце получили госзадание на создание этой вакцины, то, естественно, у нас была четкая программа и как использовать эту технологию для создания вакцины против COVID-19», – отметил он.

Гинцбург добавил, что сейчас уже получены конструкции, которые показали на грызунах очень высокую иммуногенность вакцины. Препарат индуцирует вирус, нейтрализующий антитела. На данном этапе проводятся официальные доклинические испытания.

Ранее Гинцбург заявил, что испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот.



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