Мишустин сказал, когда можно будет снять ограничения для пожилых

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18.05.2020, 14:30, Новости дня

Для пожилых режим самоизоляции в полном объеме сохранится до конца мая, ограничения незамедлительно снимут, как только появится возможность, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки, бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас тем более, и мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сделаем это», – передает его слова РИА «Новости».

Мишустин добавил, что режим самоизоляции позволил выиграть время, не допустив взрывного роста заболеваемости.

«Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в РФ в течение последних двух месяцев. Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран», – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в регионах, где смягчаются ограничения, санитарные службы должны следить за возможными рисками, передает ТАСС.

«Санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции», – сказал Мишустин.

Отметим, что в Москве режим самоизоляции сохранен для всех – до середины следующей недели рано говорить о смягчении ограничений по коронавирусу. В ряде регионов карантинный режим смягчили, но не для людей старше 65 лет.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе. В РФ проведено свыше 7,1 млн тестов.



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