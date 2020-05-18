 

В Москве «заминировали» семь больниц с вирус-позитивными пациентами

18.05.2020, 14:30, Новости дня

Неизвестные сообщили о якобы «минировании» зданий сразу семи московских больниц, где в данный момент проходят лечение россияне с коронавирусной инфекцией.

«Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1», – передает РИА «Новости» сообщение представителя экстренных служб столицы.

Подобные сообщения о якобы «заминированных» зданиях в разных городах РФ проходят с конца прошлого года. Больше всего сигналов поступает о «минировании» зданий суда, торговых центров, станций метро, самолетов, школ, с недавнего времени и лечебных учреждений.

Отмечается, что ни разу угроза не подтвердилась, однако такие сигналы несут существенные финансовые потери. Так, по данным ФСБ, звонившие перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о минировании».

Ранее «заминированные» в РФ рейсы благополучно приземлились после сообщения, что взрывные устройства якобы установлены на самолетах, направляющихся из Москвы в Санкт-Петербург, Челябинск, Оренбург и Волгоград, из Симферополя и Минеральных Вод в Москву.

Кроме того, полиция проводила проверку Городской клинической больницы в Коммунарке в новой Москве после анонимного сообщения о «минировании».



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