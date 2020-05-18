FAZ – нарушение масочного режима в Катаре грозит 3 годами заключения

18.05.2020, 14:26, Новости дня

Катар вводит самые жёсткие в мире штрафы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, пишет Frankfurter Allgemeine. За несоблюдение масочного режима и прочих правил гражданам грозит тюремный срок до 3 лет и денежный штраф до $55 тыс. При этом в стране продолжается постройка объектов к ЧМ-2022, отмечает издание.



Reuters

В Катаре введены жёсткие штрафы за нарушение мер по борьбе с эпидемией коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, за появление в общественных местах без защитной маски теперь грозит до трёх лет тюрьмы.

Как отмечает издание, в Катаре один из самых высоких в мире процентов заболеваемости: всего в стране зафиксировано более 30 тыс. случаев заражения, что составляет 1,1% от общего населения. Согласно данным Европейского центра по предотвращению и контролю за заболеваниями, доля заболевших выше лишь в Сан-Марино и Ватикане. Frankfurter Allgemeine отмечает, что катарские меры являются самыми жёсткими в мире: за нарушение правил грозят тюремные сроки, а также денежные штрафы до $55 тыс.

На данный момент масочный режим действует в 50 странах мира, пишет издание. При этом среди учёных нет единства в вопросе об эффективности таких мер. В ряде стран также вводятся штрафы за нарушения: в Чаде нарушителям грозит до 15 дней заключения, а в Марокко — до трёх месяцев.

Frankfurter Allgemiene подчёркивает, что для предотвращения распространения вируса в Катаре были закрыты мечети, школы, торговые центры и рестораны. При этом постройка объектов для ЧМ-2022 продолжается: в Катаре строят семь новых стадионов. Согласно данным местных органов власти, на трёх из семи строек были зафиксированы случаи заражения.