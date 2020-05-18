Зеленский о запуске общественного транспорта: Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться

18.05.2020, 14:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции заявил, что украинцы должны иметь возможность добираться до места своей работы на общественном транспорте. Об этом 18 мая сообщает сайт главы государства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинское правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.

“Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности”, – подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь уточнил, что на данный момент ситуация в восьми регионах страны не соответствует критериям, которые позволили бы возобновить там работу общественного транспорта. В частности, в этих регионах проводится мало тестирований. При этом Степанов считает, что исправить положение в этих областях можно в течение недели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.