Первый шторм сезона 2020 года принес ливни в Северную Каролину

18.05.2020, 14:18, Новости дня

Тропический шторм «Артур» в понедельник обрушил проливные дожди на некоторые районы Северной Каролины. Тем временем синоптики предупреждают о сильных ветрах и прибойных волнах в течение всего дня.

«Артур» – первый тропический шторм, получивший собственное имя, в нынешнем сезоне атлантических ураганов, который официально начинается только через две недели и заканчивается в конце ноября.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что шторм может вызвать от 2 до 7 сантиметров осадков в Северной Каролине. Перед тем как подняться выше по побережью, «Артур» в последние дни залил дождями Флориду.

В центре ожидают, что шторм отойдет от восточного побережья США позднее в понедельник и в ночь на вторник, вероятно, потеряв тропические характеристики к среде, когда он уйдет дальше в открытые воды.

Во Флориде уровень осадков прибывал со скоростью почти 5 сантиметров в час, что привело к масштабным наводнениям в Майами и его окрестностях.

Хотя сезон ураганов начинается 1 июня, штормы иногда формируются раньше. В прошлом году субтропический шторм «Андреа» сформировался к югу от Бермуд в конце мая, но долго не продержался.

В конце мая 2018 года тропический шторм «Альберто» обрушился на побережье северо-запада Флориды и добрался до нижнего Мичигана на севере, после чего рассеялся.