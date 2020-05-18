Талибан взял ответственность за взрыв в провинции Газни

18.05.2020, 14:18, Новости дня

Талибан взял на себя ответственность за нападение с человеческими жертвами на пост афганской разведки в понедельник – на фоне своих же призывов к новому правительству Афганистана ускорить обмен заключенными, чтобы проложить путь к переговорам.

По меньшей мере семь сотрудников разведки были убиты в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Газни на востоке страны, сообщил AFP представитель губернатора провинции Вахидулла Джумазада.

«Террористы использовали для атаки вездеход. Объектом для атаки стало подразделение Национального директората безопасности в городе Газни», – сказал он, отметив, что 40 человек были ранены.

Министр внутренних дел в Кабуле и представитель органов здравоохранения в Газни также подтвердили взрыв автомобиля.

Представитель Талибана Забиулла Муджахид написал в Твиттере, что атаку осуществили боевики движения.

Взрыв произошел через день после того, как президент Ашраф Гани и его соперник Абдулла Абдулла подписали новое соглашение о разделении власти, положившее конец их многомесячной вражде.

Соглашение преодолевает одно из препятствий к переговорам с Талибаном, который предупредил в понедельник, что диалог не может начаться до завершения поэтапного обмена заключенными.

«Происходящее в Кабуле – это лишь повторение прошлого неудачного опыта», – написал представитель Талибана Сухейл Шахин в твите, ставшем первой реакцией группировки на соглашение Гани и Абдуллы.

«Афганские стороны должны сфокусироваться на настоящем и искреннем решении этой проблемы. Процесс освобождения заключенных должен быть завершен, и должны начаться межафганские переговоры», – добавил он.

На прошлой неделе президент Ашраф Гани приказал силам безопасности перейти в «наступательную» позицию в отношении боевиков после двух атак, в которых погибли десятки человек.

В результате дневного налета на больницу в Кабуле погибли по меньшей мере 24 человека, включая матерей и младенцев.

Атака вызвала международное возмущение, но за ней последовал взрыв на похоронах, устроенный смертником и унесший жизни не менее 32 человек.

Талибан отверг причастность к этим атакам, но Гани возложил вину на эту группировку и «Исламское государство».

После приказа Гани Талибан предупредил, что расширит атаки на афганские силы безопасности.

В Афганистане наблюдается рост числа атак боевиков, после того как Талибан подписал соглашение с США, призванное проложить дорогу к переговорам между правительством и боевиками.

США, которые хотят прекратить свое вмешательство, превратившееся в самую длительную войну с их участием, выразили надежду, что этим переговорам теперь может быть дан ход после политического прорыва в правительстве.

Новое соглашение о разделении власти предусматривает, что Абдулла возглавит мирный процесс и назначит половину членов нового кабинета.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «политическое урегулирование с целью прекращения конфликта остается приоритетом для США», сообщила его пресс-секретарь.