Мнение: Пандемия ужаса. Обновленная версия от 6 мая 2020 года

18.05.2020, 14:17, Разное

Итоговый на сегодня обзор по COVID-19 Swiss Propaganda Research Group (SPR), швейцарской аналитической группы исследований геополитической пропаганды.

опубликованный: March 14, 2020; обновленный: May 6, 2020

«Единственным средством борьбы с чумой является честность».

Альбер Камю, «Чума» (1947)

Итоговый обзор

Согласно данным из наиболее изученных стран и регионов, летальность COVID-19 составляет от 0,1% до 0,37%, что соответствует сильному гриппу и примерно в 20 раз ниже, чем первоначально предполагала ВОЗ.

Риск смерти от COVID-19 для школьников и людей трудоспособного возраста даже в глобальных «горячих точках» соответствует риску смерти в ежедневных автомобильных поездках на работу. Первоначально риск был завышен, так как не были учтены люди с лёгкими симптомами и вообще без симптомов.

До 80% всех людей с положительными результатами теста не имеют симптомов. Даже среди 70-79-летних таких около 60%. Более 95% всех людей не имеют даже средней тяжести симптомов в случае заражения.

До трети всех людей уже имеют определенный перекрёстный иммунитет к COVID-19 вследствие контакта с традиционными коронавирусами, вызывающими ОРВИ.

Средний возраст умерших в большинстве европейских стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только около 1% умерших не имели серьезных предшествующих заболеваний. Таким образом, профиль смертности COVID-19 схож с естественной смертностью.

В большинстве стран от 50 до 70% избыточной смертности произошли в домах престарелых, которые не извлекли пользу из общего карантина. Более того, во многих случаях неясно, действительно ли эти люди умерли от COVID-19 или от сильного стресса, страха и одиночества.

До 50% избыточной смертности могло быть вызвано не COVID-19, а изоляцией, паникой и страхом. Например, лечение сердечных приступов и инсультов сократилось на 60%, потому что многие пациенты боялись обращаться в больницу.

Даже среди так называемых «жертв COVID-19» часто неясно, умерли ли люди от коронавируса, или просто с ним (но от других заболеваний), или предположительно от коронавируса (вообще не тестировали). Официальные данные обычно не отражают это различие.

Ряд сообщений СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными. Многие из этих молодых людей либо умерли не от COVID-19, либо были серьёзно больны (например, лейкозом), либо на самом деле им было 109, а не 9 лет.

Обычная ежедневная общая смертность составляет около 8000 человек в США, около 2600 в Германии и около 1800 в Италии. Смертность от гриппа за сезон составляет до 80000 в США и до 25000 в Германии и Италии. В ряде стран COVID-19 не достиг этих уровней.

На региональный рост смертности могут влиять дополнительные факторы риска, такие как высокий уровень загрязнения воздуха и микробного загрязнения, а также коллапс системы ухода за престарелыми и больными, вызванный инфекциями, массовой паникой и изоляцией. Особые правила обращения с умершими иногда приводили к дополнительным «узким местам» в службах похорон или кремации.

В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% зараженных на карантине в настоящее время составляют медработники, даже если у них нет симптомов.

Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным на уровне от 5% до 25%, либо растёт очень медленно. Во многих странах пик распространения был достигнут задолго до карантина.

Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. ВОЗ даже высоко оценила Швецию, население которой теперь имеет более высокий иммунитет в сравнении со странами, которые ввели карантин.

Страх нехватки аппаратов ИВЛ был неоправданным. По мнению специалистов, искусственная вентиляция лёгких пациентам с COVID-19, частично проведенная из-за страха распространения вируса, часто контрпродуктивна и дополнительно повреждает лёгкие.

Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств как воздушного пути распространения вируса (через летающие в воздухе частицы в виде аэрозоля, кроме крупных капель при чихании и кашле), так и контактного пути передачи через предметы (дверные ручки, смартфоны или в парикмахерской).

Также нет научных доказательств эффективности лицевых масок и респираторов на здоровых или бессимптомных людях. Наоборот, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов». [1] [2]

Во время пика COVID-19 многие клиники в Европе и США оставались незаполненными или почти пустыми, в некоторых случаях приходилось отправлять персонал домой. Многочисленные операции и процедуры были отменены, включая некритичные пересадки органов и онкологические обследования.

Некоторые СМИ драматизировали ситуацию в больницах, иногда даже с помощью фейковых фотографий и видео. Непрофессиональные репортажи многих СМИ усиливали страх и панику среди населения.

Используемые на международном уровне тесты могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Официальный вирусный тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени и может реагировать на другие коронавирусы. Некоторые наборы для тестов уже содержали коронавирус.

Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом и защиту групп риска [1] [2] [3]. Риск для детей практически нулевой, поэтому закрытие школ нигде не было оправданным с научной точки зрения.

Несколько медицинских экспертов назвали вакцинацию от коронавирусов ненужной и даже опасной. Вакцина от так называемого свиного гриппа 2009 года, например, приводила к серьезным неврологическим заболеваниям и миллионным судебным искам.

Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, резко выросло во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры могут унести больше жизней, чем сам вирус. По данным ООН, миллионы людей во всем мире могут столкнуться с абсолютной нищетой и голодом.

Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный кризис используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Пабло Гольдшмидт заявил о «глобальном медийном терроре» и «тоталитарных мерах». Ведущий британский вирусолог профессор Джон Оксфорд указал на «медийную эпидемию».

Более 500 ученых предостерегают человечество от «беспрецедентного наблюдения за обществом» с помощью сомнительных приложений для отслеживания контактов. В некоторых странах такое «отслеживание контактов» уже проводится непосредственно секретной службой. В некоторых частях мира население уже контролируется беспилотниками и порой подвергается массовому полицейскому насилию.

Ума и здоровья!

