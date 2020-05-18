Жители регионов расположения АЭС поддержали развитие атомной энергетики

18.05.2020, 14:16, Новости дня

Исследовательская компания «ЭлаНКом» представила итоги масштабного социологического опроса населения регионов, в которых расположены все российские АЭС (филиалы концерна «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Социологи изучали восприятие жителями атомной отрасли и их отношение к деятельности близлежащих АЭС.

Отчет компании свидетельствует о том, что население поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих регионов, говорится в сообщении на сайте Росатома.

Так, 74,4% населения регионов, где расположены АЭС, одобряет использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией. Среди жителей пристанционных городов этот процент еще выше – 87,13%. В некоторых регионах рост значительный. Например, в Курской области, где строятся новые блоки, и жители связывают с этим развитие региона.

Положительное отношение к конкретной близлежащей станции обозначили 69,27% опрошенных из регионов, где расположены АЭС, а также 84,62% жителей пристанционных городов. Во всех представленных регионах более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими АЭС. В пристанционных городах этот показатель превысил 60%.

При ответе на вопрос «За какими источниками энергии, по Вашему мнению, будущее?», двумя самыми популярными вариантами, как и в минувшем году, стали «Атомная энергетика» и «Альтернативная энергетика». Они значительно обогнали другие виды энергии (гидро-, газовую и угольную энергетику).

В регионах присутствия атомных станций среди превалирующих ответов на вопрос «С чем у Вас лично ассоциируется российская атомная энергетика?» звучали такие варианты, как «Эффективная замена нефти и газа», «Перспективный источник энергии» и «Польза для человека».

Опрос был проведен в 10 регионах России: в Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областях. В общей сложности участие в нем приняли 10 тыс. человек в 60 городах.

«Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой. Именно поэтому хочется выразить им нашу благодарность за то, что исследование 2020 года состоялось», – отметила Анна Двинских, руководитель проекта «ЭлаНКома».