Нацпроекты помогли жителям Югры приобрести профессии

18.05.2020, 14:08, Новости дня

Реализация национальных проектов, утвержденных указом президента России, активно продолжается в Югре.

Немаловажную роль в этой связи играют профессиональные навыки и компетенции каждого из жителей РФ – и Ханты-Мансийского автономного округа, в частности. Именно на развитие профессиональных качеств и специализаций нацелен целый ряд региональных составляющих национальных проектов, информирует портал Myopenugra.ru.

Так, для прохождения переобучения и повышения квалификации в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (нацпроект «Демография») в первом квартале были направлены 448 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Для этого был заключен 141 договор.

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на переобучение, повышение квалификации работников предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Всего в 2020 году такое обучение должны пройти 310 югорчан. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в части распространения коронавируса и введения режимов повышенной готовности и обязательной самоизоляции, обучение работников планируется организовать в 3-4 квартале.

При реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в рамках портфеля проектов «Образование» определены компетенции и площадки проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях среднего профобразования.

Также определено 19 профессиональных образовательных организаций автономного округа, на базе которых будет создано 42 центра проведения демонстрационного экзамена по 25 компетенциям. В демонстрационном экзамене в 2020 году планируется участие 1707 учащихся.

Сургутский политехнический колледж выиграл грант на создание 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Здесь будут созданы мастерские по компетенциям «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии». Эти площадки предназначены для обучения студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по стандартам «WorldSkills».

Напомним, что для реализации указа президента РФ в Югре сформировано 11 портфелей проектов, основанных на национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».