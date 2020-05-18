Футболист «Рубина» сдал положительный тест на коронавирус

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18.05.2020, 14:08, Новости дня

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщили в клубе.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе, «из них 3 тыс. 577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». При этом выписано по выздоровлению 2 тыс. 836 человек.Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 2 тыс. 722 человека. Накануне, 17 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 709 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 783. В РФ проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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