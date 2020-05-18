Мишустин поручил обеспечить работу портала госуслуг для заявок на детские выплаты

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18.05.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу портала госуслуг для подачи заявлений на получение детских пособий, чтобы россияне смогли получить выплаты с 1 июня.

«Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на постоянной основе контролировать бесперебойность работы портала государственных услуг, через который граждане подают заявления на эти выплаты», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, премьер поручил главе Минтруда обеспечить оперативную обработку заявлений и готовность к выплатам с 1 июня.

Как напомнил Мишустин, на единовременную выплату уже подано более 7,5 млн заявок на 10,7 млн детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер пособия на ребенка от трех до семи лет на фоне борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, президент Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей.

Напомним, в РФ появились сайты-мошенники, которые предлагают получить выплату единовременного пособия для семей с детьми от трех до 16 лет.



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