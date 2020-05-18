Эпидемиолог объяснил, как расшифровать анализы на антитела

18.05.2020, 14:05, Разное

Американский эпидемиолог, профессор Михаил Фаворов основал и возглавляет группу организаций Dia Prep System, реализующую программы по улучшению общественного здоровья в странах Восточной Европы и Центральной Азии. На своей странице в Facebook Фаворов написал о том, что нередко медики путают ложноположительный тест на антитела с положительным на том основании, что в крови пациента был выявлен иммуноглобулин IgM.

По словам эксперта, «антительным» маркером является IgG, который свидетельствует о том, что у пациента был контакт с вирусом и пошла иммунизация. Но иммуноглобулины IgМ являются маркером периода болезни. Если же в крови найдены оба маркера — IgG, IgМ — это значит, что пациент переболел, скорее всего, бессимптомно, и это было 1-3 месяца назад, возможно, 6.

«Если у Вас только IgG, то Вы уже реконвалесцент (прим.: переболевший) и могли встретиться с вирусом, какое-то время назад. Это хороший признак, обычно в это время IgG уже “повзрослевшие” и лучше Вас защищают! Но если у Вас нашли только IgM, то, как правило, увы, это значит “ничего”, они гораздо чаще ложноположительные».

В таких случаях Фаворов рекомендует пройти тест повторно через 5-7 дней, чтобы уточнить результат.

Ранее мэрия Москвы анонсировала программу массового тестирования на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА-методом). Тестирование стало доступным для горожан в 30 столичных поликлиниках на минувшей неделе. Впоследствии планируется делать до 200 тысяч тестов в сутки.

По словам главы города Сергея Собянина, еженедельно до 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание.