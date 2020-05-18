Голкипер “Ак Барса” Билялов назван лучшим вратарем КХЛ по итогам сезона

18.05.2020, 14:00, Новости дня

Голкипер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Тимур Билялов признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) лучшим вратарем чемпионата по итогам сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в связи с досрочным завершением сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата. Билялов в составе "казанцев" принял участие в 32 играх "регулярки", в которых пропустил 40 шайб. При этом в восьми играх Тимур отстоял на ноль.

"Это не только моя награда – это награда всей команды, – сообщил вратарь. – Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов РФ по продолжительности сухой серии".

Лучшим вратарем сезона 2019/2020 был признан Тимур Билялов! #KHLAwards pic.twitter.com/PKwNfrh6IP

— КХЛ (@khl) May 18, 2020