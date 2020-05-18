Молодая мама из Подмосковья “спасла” сына от врачей и задушила

18.05.2020, 14:00, Новости дня

В подмосковной Коломне полицейские и волонтеры около суток разыскивали 23-летнюю женщину, которая ушла в лес после того, как, предположительно, расправилась со своим девятимесячным ребенком.

Татьяна Ф. пропала 16 мая. В тот день ее вместе с сыном выписалась из больницы, но не поставила в известность супруга, а направилась на съемную квартиру. Здесь ближе к вечеру ее владелец недвижимости и обнаружил тело малыша, а также адресованную отцу мальчика записку.

"Мы поехали домой, оставили вещи, и я сняла эту квартиру. Он ел, все что видел, и я решила, пусть, так как он никогда больше это не попробует. Грыз яблоки и так смешно жевал, как взрослый. Ещё мы приезжали к твоему дому и смотрели в окно", — цитирует письмо "Комсомольская правда".

В нем Татьяна объясняет, что не могла смотреть на слезы сына, когда ему делали уколы и брали анализы в больнице, а потому она решила соврать врачам об улучшении состояния, чтобы их выписали.

"Ещё в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это все закончить", — написала она.

Следователи полагают, что Татьяна задушила малыша, хотя у того, как уверяют врачи, не было серьезных проблем со здоровьем. Тело она оставила на диване в съемной квартире, а сама ушла в лес, предположительно, чтобы свести счеты с жизнью. Около суток полицейские и волонтеры прочесывали лес, в итоге поиски увенчались успехом — женщину нашли, отмечают в группе "Взаимопомощь в Коломне".

О состоянии подозреваемой ничего не сообщается, в настоящее время с ней работают следователи.