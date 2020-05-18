Голикова рассказала о том, как россияне болеют COVID-19

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18.05.2020, 14:00, Новости дня

44 процента россиян, заболевших COVID-19, не имеют никаких клинических проявлений болезни. Об этом заявил сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"Конечно, нас радует показатель отсутствия клинических проявлений, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что отсутствие клинических проявлений при определенном раскладе может вылиться в последующее развитие заболевания", — отметила она.

В связи с этим вице-премьер призвала продолжать внимательно контролировать тех, у кого выявлена коронавирусная инфекция.

Также Голикова сообщила, что пневмония диагностируется у почти 22 процентов зараженных коронавирусом, а симптомы острого респираторного заболевания — у 32 процентов заболевших.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в РФ на сегодняшний день достигло 290 678.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить.



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