Елена Малышева огорчила фанатов изнеможённым лицом

18.05.2020, 13:53, Разное

Доктор медицинских наук Елена Малышева на своём примере показала, как непросто коллегам бороться с главным мировым вирусом – COVID-19. Ведущая Первого канала огорчила фанатов своим изнеможённым лицом.

Теледоктор Елена Малышева совместно с коллегами ведёт борьбу с коронавирусной инфекцией. Недавно в Stories Instagram она показала, через что проходят врачи, находящиеся на передовой. Руководитель программы «Жить здорово!» сделала селфи сразу после того, как сняла защитную экипировку. Снимки с вмятинами на лице расстроили фолловеров, 59-летняя телеведущая хотела показать: через какие испытания проходят врачи, работая с инфицированными COVID–19.



На подписчиков Елены Малышевой фото произвело неизгладимое впечатление, они пожелали медицинским работникам здоровья и выдержки, а всему миру скорейшего преодоления коронавирусной пандемии.