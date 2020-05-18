 

Елена Малышева огорчила фанатов изнеможённым лицом

18.05.2020, 13:53, Разное

Доктор медицинских наук Елена Малышева на своём примере показала, как непросто коллегам бороться с главным мировым вирусом – COVID-19. Ведущая Первого канала огорчила фанатов своим изнеможённым лицом.
Теледоктор Елена Малышева совместно с коллегами ведёт борьбу с коронавирусной инфекцией. Недавно в Stories Instagram она показала, через что проходят врачи, находящиеся на передовой. Руководитель программы «Жить здорово!» сделала селфи сразу после того, как сняла защитную экипировку. Снимки с вмятинами на лице расстроили фолловеров, 59-летняя телеведущая хотела показать: через какие испытания проходят врачи, работая с инфицированными COVID–19.

На подписчиков Елены Малышевой фото произвело неизгладимое впечатление, они пожелали медицинским работникам здоровья и выдержки, а всему миру скорейшего преодоления коронавирусной пандемии.



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