Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать помощь врачам по всей стране

18.05.2020, 13:53, Новости дня

В рамках акции #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать адресную помощь коллективам медицинских клиник и больниц по всей России.

В 69 регионах страны «Молодежка ОНФ» сформировала группы оперативного реагирования для помощи коллективам больниц, в которых идет перепрофилирование корпусов под прием больных коронавирусной инфекцией и пневмониями, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В Липецкой области участники команды «Молодежки ОНФ» в течение уже двух месяцев доставляют бесплатные обеды медицинским работникам «Центра СПИДа», Областной инфекционной больницы, кожно-венерологического диспансера, интерната для пожилых и инвалидов, станции скорой медицинской помощи и персоналу Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1.

В Северной Осетии молодые люди помогают переоборудовать терапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, которое начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. В Перми участники команды «Молодежки ОНФ» совместно с птицефабрикой «Пермская» доставляют продуктовые наборы для врачей краевой детской клинической больницы и ГКБ № 4.

«Мы помогаем всем, до кого можем дотянуться. Сейчас очень важна наша помощь медицинским персоналам в тех клиниках, где открываются обсервации для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тяжелая физическая работа нам вполне по силам и мы считаем правильным, если выполнять ее будут крепкие парни, а не медсестры с санитарками. Например, в недавнем выезде в Москве по работам в 75-м павильоне ВДНХ, там,где запускают временный госпиталь, участвовали около 70 человек. Всего по стране численность групп оперативного реагирования более тысячи человек. Обеспечение средствами индивидуальной защиты коллективы станций скорой помощи или больниц, тоже необходимо сегодня. Маски и костюмы, бахилы – это расходный материал, его много не бывает», – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ленинградская команда «Молодежки ОНФ» на постоянной основе передает воду, кожные антисептики, защитные маски врачам ГКУЗ ЛО «ДПБ» Ленинградской области Дружносельской психиатрической больницы, ГБУЗ «ЛОКБ» Областной клинической больницы. В выходные участники «Молодежки ОНФ» доставили партию СИЗов в больницу Всеволожска.

«Спасибо большое «Молодежке ОНФ» и волонтерам-медикам! В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Поэтому для нашего отделения скорой помощи такая помощь очень своевременна», – поблагодарила фельдшер отделения скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы Александра Жукова.

В Республике Коми волонтеры доставляют обеды и ужины от предпринимателей Сыктывкара в ГБУЗ РК Корткеросскую Центральную больницу, Республиканскую инфекционную больницу, в отделение радиологии Коми Республиканской больницы, в Республиканский кардиологический и диагностический центр, Городскую больницу Эжвинского района, Сыктывкарскую станцию скорой помощи и села Выльгорт.

Саратовская команда «Молодежки ОНФ» помогает перепрофилировать Областную офтальмологическую больницу Саратова под прием пациентов с коронавирусом. Они провели уборку и дезинфекцию корпусов, помогли в переоборудовании складских помещений, подготовили палаты для пациентов.