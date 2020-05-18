Прокуратура начала проверку данных о штрафе инвалиду за нарушение самоизоляции в Москве

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18.05.2020, 13:53, Новости дня

Прокуратуры Москвы проводит проверку после сообщений СМИ о том, что женщине-инвалиду, прикованной к кровати, выписали штраф за нарушение самоизоляции, сообщила пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности. В публикациях сообщается, что женщина является инвалидом I группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции», – цитирует РИА «Новости» Нефедову.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что профессора РУДН Ирину Карабулатову обязали оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». По словам женщины, она вызвала на дом врача, который диагностировал у нее ОРВИ. 

Карабулатова является инвалидом первой группы с нарушением двигательных функций. Последний раз она покидала квартиру еще до эпидемии коронавируса.

Телефон женщины технически не поддерживает приложение. 



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