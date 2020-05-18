Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение режима самоизоляции

18.05.2020, 13:53, Разное

Из-за пандемии коронавируса жители РФ вынуждены оставаться на самоизоляции. Москвичка, прикованная к постели, получила штраф за нарушение мер карантина.

Жительнице Москвы прислали сообщение о выписанном ей штрафе. При этом состояние здоровья профессора РУДН не позволяет ей уже почти год даже покидать пределы своей квартиры. Прикованной к постели женщине, согласно уведомлению, следует уплатить четыре тысячи рублей.

Сообщение об инциденте появилось в соцсети Facebook, в публикации она рассказывает о своем заболевании. У профессора РУДН ослабленные легкие, что является причиной частых болезненных состояний. Во время карантина у нее произошло обострение тонзиллита, вызванная врач скорой помощи поставила диагноз «ОРВИ».

В подобных случаях пациент обязан установить на свой смартфон программу «Социальный мониторинг», однако телефон москвички не поддерживает указанную функцию. По закону в случае отсутствия у больных возможностей установить на свой гаджет соответствующего приложения, доступ к программе должны обеспечить им власти. Однако вместо помощи она получила штраф, звонок в главуправление столицы тоже ничего не дал. На данный момент пациентке не удалось оспорить примененные в отношении нее санкции.