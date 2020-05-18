Путин предупредил о сохранении опасности распространения коронавируса

18.05.2020, 13:53, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию ситуации.

Об этом информирует РИА «Новости».

Путин отметил, что в Дагестане ситуация с коронавирусом складывается непросто, система здравоохранения работает напряженно. Число смертей в регионе растет, в том числе из-за самолечения и позднего обращения к врачам.