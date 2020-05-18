 

Китай пообещал выплаты пострадавшим от коронавируса странам

18.05.2020, 13:48, Новости дня

Китай в течение двух лет предоставит помощь в 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 млрд долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», – передает РИА «Новости» слова Си Цзиньпиня.

«Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», – передает ТАСС слова китайского лидера.

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. 



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