 

Россияне поддержали развитие атомной энергетики в регионах

18.05.2020, 13:40, Разное

Люди поддерживают развитие атомной отрасли и отмечают ее высокую значимость для социально-экономического развития на местах. К такому выводу исследователи компании “ЭлаНКом” пришли после опроса жителей регионов, где расположены атомные электростанции – филиалы концерна “Росэнергоатом”, электроэнергетического дивизиона госкорпорации “Росатом”.

Использование этого вида энергетики одобрили 74,4% жителей тех регионов, где расположены АЭС. В пристанционных городах показатель еще выше – более 87%. А в некоторых субъектах Федерации, где строятся новые энергоблоки, например, в Курской области, местные жители связывают развитие атомной отрасли с благополучием региона.

Почти 70% жителей субъектов Федерации, где находятся АЭС, положительно относятся к конкретной близлежащей станции, а в пристанционных городах – 84,62%. Почти половина респондентов назвали наличие атомной электростанции преимуществом перед другими областями, не имеющими такого вида энергетики, а в пристанционных городах этот показатель приблизился к 70%.

Согласно данным опроса, россияне считают атом одним из самых перспективных источников энергии, который в будущем будет гораздо более популярным, нежели газовая, угольная и гидроэнергетика. В регионах присутствия АЭС большинство опрошенных уверены, что атом является эффективной заменой нефти и газа и несет исключительную пользу для человека.

Специалисты “ЭлаНКом” провели опросах в 10 российских регионах, в том числе Ленинградской, Калиниградской, Тверской, Саратовской и Воронежской областях. На вопросы исследователей ответили жители 60 городов – всего окло 10 тысяч человек, сообщает департамент коммуникаций АО “Концерн Росэнергоатом”.

Руководитель проекта “ЭлаНКома” Анна Двинских напомнила, что исследование компании было проведено в непростое для всех время борьбы с эпидемией коронавируса. Тем не менее респонденты активно участвовали в опросе, отметила она. “Хочется выразить им нашу благодарность за то, что исследование 2020 года состоялось”, – сказала Двинских.

Напомним, что в конце апреля “Росатом” направил на согласование в федеральные органы власти, Российскую академию наук и Курчатовский институт проект программы по развитию атомных технологий и научных исследований на ближайшие четыре года. Работа будет вестись по пяти направлениям, включая создание системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, а также совершенствование технологий управляемого термоядерного синтеза и новейших плазменных технологий.



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