TSMC прекратила принимать заказы от компании Huawei

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18.05.2020, 13:35, Новости дня

Китайская компания SMIC из-за введенных американских санкций не имеет возможности сотрудничать с местным брендом Huawei.

Причина такой связи состоит в том, что для выпуска процессоров HiSilicon SMIC применяется американское программное обеспечение и соответствующие технологии, тогда как при сотрудничестве с маркой, которая оказалась под санкциями США, не удастся продолжить пользоваться лицензиями.

Кроме того, американские власти объявили о предоставлении 120 дней на оформление спецлицензий, позволяющих продолжить дальнейшее сотрудничество. Кроме того, в компании указали, что Huawei не получит достаточное количество компонентов из-за отсутствия основных поставщиков, которые ранее выпускали продукцию для бренда.



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