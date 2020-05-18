 

Xiaomi снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi в России

18.05.2020, 13:35, Новости дня

Сегодня стало известно, что смартфоны брендов Xiaomi и Redmi в очередной раз станет возможным приобрести на выгодных условиях.

Вместе с тем крупные скидки и предложения доступны пока лишь для российских пользователей, которые обратят в фирменных магазинах китайского бренда. Данные предложения действуют в рамках начавшейся акции «Праздничная неделя Redmi» и продлится до 24 мая текущего года.

Примечательно в текущем месяце уже неоднократно объявляли о действии различных скидок и акций, однако текущее предложение позволит максимально повысить интерес к продукции китайской компании. Несколько ранее пользователям демонстрировали «живые» изображения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, однако позже указали на ложный характер публикации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19

13.05 / 300-процентную надбавку за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех регионах – Степанов

14.04 / Мэр Днепра пригрозил перерыть дороги перед церквями из-за несоблюдения карантина

02.04 / Фаучи постарался развеять опасения по поводу угроз в его адрес

08.04 / Эксперт – в отличие от агрессивной России НАТО и ЕС хотят свободной и мирной Европы

24.04 / Какие сюрпризы рынок нефти преподнесет на следующей неделе?

22.04 / В Мьянме убили сотрудника ВОЗ, транспортировавшего данные о COVID-19

12.05 / Чиновницу из Новороссийска уволили на нарушение режима самоизоляции

13.04 / Кабмин Украины предложил уменьшить объем фонда борьбы с коронавирусом и рассказал, на что пойдут деньги

27.03 / Вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска