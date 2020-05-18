Xiaomi снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi в России

18.05.2020, 13:35, Новости дня

Сегодня стало известно, что смартфоны брендов Xiaomi и Redmi в очередной раз станет возможным приобрести на выгодных условиях.

Вместе с тем крупные скидки и предложения доступны пока лишь для российских пользователей, которые обратят в фирменных магазинах китайского бренда. Данные предложения действуют в рамках начавшейся акции «Праздничная неделя Redmi» и продлится до 24 мая текущего года.

Примечательно в текущем месяце уже неоднократно объявляли о действии различных скидок и акций, однако текущее предложение позволит максимально повысить интерес к продукции китайской компании. Несколько ранее пользователям демонстрировали «живые» изображения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5, однако позже указали на ложный характер публикации.