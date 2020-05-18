Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12

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18.05.2020, 13:35, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения нового не анонсированного смартфона iPhone 12.

Данный аппарат имеет 5,4-дюймовый дисплей, благодаря чему устройство обладает компактными габаритами. Официальная презентация новинки состоится осенью нынешнего года. Предполагается, что параллельно рассекретят модель iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном. Аппараты можно рассмотреть на снимках, однако финальный вид может существенно отличаться.

На передней части вверху установлена фронтальная камера и световые датчики. С задней части расположена квадрокамера. Во всех модификациях смартфоны имеют поддержку сетей 5G, а также функционирует на базе мощного чипа A14 Bionic. Остальные данные о новинках смартфонов пока остаются неизвестными.



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