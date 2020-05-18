Скандалы: Мсье депутат

18.05.2020, 13:32, Разное

Кто из российских парламентариев, зарабатывающих деньги в России, вкладывает их в недвижимость на Лазурном Берегу

Российские политики зарабатывают деньги на госконтрактах, а тратят их на Лазурном Берегу. «Запретим двойное гражданство чиновникам!» – такие плакаты с агитацией к отложенному на непонятный срок голосованию по поправкам к Конституции еще можно встретить на улицах городов. Данная норма не имеет смысла: в отечественном законодательстве уже содержится запрет должностным лицам владеть другими паспортами. Это все равно что прописать в Конституции запрет на проезд на красный сигнал светофора.

Зато и парламентариям, и членам правительства не возбраняется владеть зарубежной недвижимостью. И как раз запрет на иностранную собственность Госдума в проект поправок включать не стала. Что неудивительно: ведь в подобном случае сдать мандаты пришлось бы в первую очередь членам правящей партии.

Из Омска с любовью к госденьгам

В далеком уже 2008-м на «балу дебютанток» в Париже появилась дочь российского политика. На одном из крупнейших светских событий блистала Мария Голушко. Сегодня она, как следует из французского коммерческого реестра, управляет компанией La Chapelle. Это юрлицо создано специально для приобретения недвижимости.

Если открыть декларацию отца Марии, депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко, то можно увидеть, что его супруга владеет домом (498 кв. м) и земельным участком (78 соток) во Франции. Этой недвижимостью и управляет дочь политика.

Семейное имение парламентария располагается в городе Мужен на Лазурном Берегу. На снимках из космоса можно разглядеть расположенный на территории бассейн. Стоит такая красота никак не менее 350 млн руб.

За пользование иностранными коммерческими инструментами Transparency International еще два года назад призывала лишить Голушко полномочий. Однако он продолжает заседать в Госдуме и голосовать за «патриотические» законы. Как продолжает и владеть бизнес-активами в России.

Его фирмы зарабатывают на господрядах в родном регионе, от которого единоросс и делегирован в нижнюю палату.

Согласно базе kartoteka.ru, депутат владеет 50% ООО ХК «Акция» (его доля передана в доверительное управление). Дочерняя организация этой фирмы, «Сибирская трубопроводная строительная компания», освоила на госзакупках 295 млн руб. В основном на контрактах с «Омскгоргазом» и «Омскгазсетью».

Принадлежит Голушко и 85% в ООО «Сибагрохолдинг» (также в доверительном управлении), заработавшем на госконтрактах 64 млн руб. Основной вид деятельности компании – выращивание овощей, а сделки с тем же «Омскгоргазом» касались выкупа земель.

Интересно присмотреться к деловым партнерам депутата Госдумы. ООО ХК «Акция» он владеет совместно с Екатериной Талызиной – женой Сергея Калинина, обвиняемого в мошенничестве по делу «Омскгоргаза». По версии следствия, он причастен к завышению тарифов, которое привело к ущербу в размере 1,4 млрд руб. В феврале Калинина отпустили из СИЗО «Матросская Тишина» под домашний арест.

Через другого своего компаньона Голушко связан с одним из самых влиятельных олигархических кланов, установил «Собеседник». Совладелец «Сибагрохолдинга» Павел Старюк владеет долей в поставщике «умных счетчиков» газа – ООО «Современные Радио Технологии», чьим бенефициаром является Игорь Ротенберг – сын путинского друга Аркадия Ротенберга.

Дочь депутата Мария Голушко тоже владеет бизнесом, ей принадлежит ООО «Руско Партнэрс». Как следует из отчетности «Единой России» перед ЦИК, именно эта фирма по заказу партии изготавливает артрибутику. Годовые доходы компании – 34 млн руб.

Работает Мария первым заместителем директора в Библиотеке иностранной литературы. Она окончила университет в Женеве и уже в детском возрасте стала формальным владельцем офшора Vitafin Limited (информация об этом содержится в Panama Papers).

В качестве адреса Голушко указана квартира в доме №16 на Большой Дмитровской в Москве. Согласно имеющейся у «Собеседника» выписке из Росреестра, недвижимость площадью 186,4 кв. м принадлежит жене единоросса Елене Голушко. Рыночная цена квартиры – около 300 млн руб.

У семьи Голушко по этому дому есть довольно любопытный сосед, выяснил «Собеседник». Это бывший заместитель Росрезерва Александр Земсков. Не так давно он подвергся ограблению: из квартиры экс-чиновника, пока тот был за границей, унесли пять часов Rolex.

Западный форпост

И в одном комитете Госдумы по экономической политике, и в одной фракции «Единой России» с Голушко состоит депутат из Калининграда Александр Ярошук. В его декларации указано, что несовершеннолетний ребенок парламентария безвозмездно пользуется домом во Франции.

В том, что семья Ярошука постоянно живет в Каннах, он признавался сам. Правда, со своей женой при этом он официально оформил развод, поэтому и в декларации ее владения не указаны.

Имеет интересы экс-супруга депутата и в Великобритании. «Собеседник» обнаружил, что Жанна Ярошук является совладелицей лондонской компании Bayleaf Management LLP, инвестирующей в недвижимость (активы 2,07 млн фунтов).

Несмотря на французскую жизнь, Жанна Ярошук развивает бизнес и в России: ей принадлежит несколько компаний, управляющих рестораном, баней и отелем в калининградском комплексе «Риверсайд». И без госконтрактов здесь тоже не обходится, причем заказчиком услуг жены депутата Госдумы является в том числе региональное правительство.

Бизнесу Жанны помогал и сам Александр Ярошук, когда был мэром Калининграда. Он подписал распоряжение, которое позволяет проводить официальную выездную регистрацию брака как раз в «Риверсайде».

Лично про себя единоросс тоже не забывает. Принадлежащее ему ООО «Бауцентр Рус» (сеть строительных гипермаркетов) являлось поставщиком в 111 государственных контрактах. Годовая выручка компании – 20 млрд руб.

Кто еще?

Самый известный «француз» в Совете Федерации – Сулейман Керимов. Французские власти даже обвиняли российского сенатора в отмывании денег при покупке виллы. Правда, доказать следователям из Ниццы это не удалось.

Францию предпочитает и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. ФБК находил у Елизаветы и ее матери Екатерины Солоцинской квартиру в Париже стоимостью 1,77 млн евро.

Сергей Ежов