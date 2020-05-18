Озвучены планы ОАК на постройку гражданских самолетов с 2024 года

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18.05.2020, 13:30, Новости дня

«Объединенная авиастроительная корпорация» должна производить более 100 гражданских самолетов в год с 2024 года, эта цифра будет увеличиваться, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению, и этот показатель должен будет расти. Это свыше 72 самолетов МС-21, порядка 30, может быть, больше, «Суперджетов», 12 самолетов Ил-112 и уже понемножку это самолеты других типов», – цитирует РИА «Новости» интервью Борисова Павлу Зарубину, которое было показано на канале «Россия-24».

Напомним, в январе Ростех предложил создать авиакомпанию с российской летной техникой.



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